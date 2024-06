Maltempo Emilia Romagna: alluvione in atto a Langhirano con acqua altissima fra le case

L’Emilia-Romagna è alle prese con un’ondata di maltempo che sta colpendo duramente la regione, creando serie criticità in diverse zone. Nella nottata e nelle prime ore del mattino, altri forti temporali, dopo quelli di ieri, hanno interessato l’area centro-occidentale della regione, peggiorando ulteriormente la già critica situazione dei fiumi in piena, con straripamenti di canali e rii, nonché frane e smottamenti.

Tra le province maggiormente colpite si annoverano Parma, Reggio Emilia e Modena. Le piene dei fiumi Enza, Crostolo e Tiepido, alimentate dalle abbondanti piogge cadute ieri sull’Appennino, hanno superato la soglia rossa in vari punti, destando preoccupazioni significative. Anche i fiumi Secchia e Panaro sono monitorati con grande attenzione a causa dell’innalzamento dei livelli dell’acqua.

Alluvione a Langhirano (PR)

Drammatica è la situazione a Langhirano, un comune situato a sud di Parma. L’esondazione di un rio locale ha causato allagamenti estesi, con l’acqua che in alcuni punti ha raggiunto livelli allarmanti, superando anche il metro di altezza. Giardini, garage, scantinati e piani terra delle abitazioni sono stati sommersi, creando disagi significativi per i residenti.

Le autorità locali invitano la popolazione a evitare spostamenti nella zona, per consentire ai soccorsi di operare al meglio e ridurre il rischio di incidenti. I tecnici sono al lavoro per cercare di gestire l’emergenza, ma la situazione resta critica e in continua evoluzione.

L’ondata di maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna rappresenta un ulteriore colpo per una regione che ha già affrontato numerose difficoltà climatiche negli ultimi mesi.