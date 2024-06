Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Meteo Brescia prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: variazioni del tempo con possibili precipitazioni e aumento delle temperature

Nei prossimi giorni, a Brescia, sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì 26 Giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con la presenza di nubi sparse e nebbia, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest e nord-nord-est. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, mentre l’umidità sarà elevata, attorno al 90%. Durante la mattinata, le nubi si diraderanno leggermente, ma nel corso della giornata sono previste precipitazioni, con piogge moderate e un aumento della velocità del vento proveniente da ovest. Nel pomeriggio, le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C e una direzione del vento variabile tra nord e nord-est. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che tenderanno a diminuire leggermente, accompagnate da una brezza leggera da nord-ovest e nord-nord-ovest.

Giovedì 27 Giugno

La giornata di giovedì si aprirà con cielo coperto e un aumento dell’umidità, con temperature attorno ai 20-21°C. Durante la mattinata, le condizioni miglioreranno, con la comparsa di nubi sparse e un leggero aumento della temperatura, accompagnato da una brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un’alternanza di nubi sparse e momenti di sereno, e temperature che saliranno fino a 27-28°C. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una leggera intensificazione nel pomeriggio. Durante la sera, la situazione meteorologica sarà stabile, con temperature intorno ai 24-25°C e una leggera brezza da nord-nord-est.

Venerdì 28 Giugno

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni di sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 20-21°C. Durante la mattinata, il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e un aumento dell’umidità, accompagnato da una brezza da nord-nord-est. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà parzialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 28-29°C e un vento moderato proveniente da sud-sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C, accompagnate da una leggera brezza da ovest-sud-ovest.

In conclusione, nei prossimi giorni a Brescia si prevedono variazioni del tempo, con possibili precipitazioni e un aumento delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche in evoluzione.