Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Meteo Cagliari prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: clima stabile con temperature in aumento

Le previsioni meteo per Cagliari indicano un clima stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con temperature in aumento. Diamo uno sguardo più dettagliato alle previsioni per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 20°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a 26-28°C. Nel primo pomeriggio, è prevista l’arrivo di nuvole che porteranno a un aumento dell’umidità, mentre la temperatura si manterrà intorno ai 26-27°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole e le temperature scenderanno leggermente. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno con una graduale diminuzione delle temperature fino a 20-22°C.

Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 10-17 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46-93% durante la giornata.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

La giornata inizierà con nuvole sparse e temperature intorno ai 20-21°C. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole e le temperature saliranno fino a 27-30°C. Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 29-30°C. Nel tardo pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 26-27°C, mentre il cielo rimarrà sereno. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 22-24°C.

Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 6-23 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 34-94% durante la giornata.

VENERDÌ 28 GIUGNO

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 21-23°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 31-34°C. Nel primo pomeriggio, è previsto l’arrivo di nuvole sparse che porteranno a un leggero calo delle temperature, attestandosi intorno ai 33-34°C. Nel tardo pomeriggio, le nuvole sparse si manterranno con temperature intorno ai 32-33°C. Durante la serata, il cielo si coprirà leggermente con temperature intorno ai 23-27°C.

Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 3-19 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 31-75% durante la giornata.

Le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni suggeriscono un clima stabile, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle temperature e dell’umidità durante la giornata, vestendosi di conseguenza e mantenendo idratati. Restate aggiornati sulle previsioni locali per godere al meglio del clima estivo a Cagliari.