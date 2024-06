Meteo Campobasso, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Meteo CampoBasso prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: maltempo in arrivo con temporali

Le previsioni meteo per CampoBasso indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 26 Giugno, 2024

Durante le prime ore del giorno il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 17.4 e 18.7°C. Tuttavia, a partire dalle 08:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole, che perdureranno fino alle 20:00. Durante questo periodo, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 27.4°C intorno a mezzogiorno. Il vento soffierà da est con una velocità media di 6-15 km/h.

Giovedì, 27 Giugno, 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature attorno ai 16°C. Tuttavia, a partire dalle 11:00, sono previste precipitazioni, che si protrarranno fino alle 18:00. Durante questo periodo, le temperature oscilleranno tra 24.5 e 20.7°C. Il vento sarà debole durante la mattina, ma aumenterà gradualmente fino a raggiungere una velocità di 9-10 km/h proveniente da nord-est.

Venerdì, 28 Giugno, 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Durante la mattina, le temperature oscilleranno tra 17.1 e 29.7°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 27.7 e 29.8°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 7-16 km/h.

In conclusione, la situazione meteo a CampoBasso nei prossimi giorni sarà caratterizzata da precipitazioni significative mercoledì e giovedì, mentre venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni con cielo sereno e temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di adottare le misure necessarie per affrontare le eventuali precipitazioni.