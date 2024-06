Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Meteo Catania prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: giornate soleggiate con temperature elevate

Le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni promettono condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature in netto aumento. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità intorno al 79%. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, dando spazio a un cielo poco nuvoloso con temperature in crescita fino a 28.5°C. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno elevate fino a 24.2°C anche in tarda serata. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità media tra i 13 e i 18 km/h.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024

Anche giovedì sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo. La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 22.9°C. Nel corso della mattinata e del pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a toccare i 28.1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da est, con velocità comprese tra i 14 e i 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, garantendo condizioni piacevoli.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024

Venerdì sarà un’altra giornata di sole e cielo sereno. La temperatura massima arriverà fino a 29.6°C nel primo pomeriggio, mentre il vento sarà leggero proveniente da est con velocità intorno ai 14 km/h. L’umidità sarà contenuta, mantenendosi intorno al 40-50%. Sereno anche in serata con temperature attorno ai 23.7°C.

In conclusione, la città di Catania si prepara ad affrontare una fase di bel tempo con temperature in aumento, ideale per godersi appieno la bella stagione. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi in modo appropriato, soprattutto nelle ore più calde della giornata.