Meteo Firenze, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Previsioni Meteo per Firenze

Il tempo a Firenze nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Forniamo di seguito una panoramica dettagliata del meteo previsto per ciascuna giornata, con informazioni sulle temperature, le precipitazioni, la velocità e la direzione del vento, nonché sull’umidità.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, è prevista la presenza di nebbia con umidità elevata. Tuttavia, a partire dalle ore 06:00, le condizioni miglioreranno con la comparsa di nubi sparse e un graduale aumento delle temperature. Nel corso della giornata, le temperature massime raggiungeranno i 27.6°C intorno alle ore 14:00, mentre si prevede un cielo coperto e un aumento della velocità del vento fino a 12 km/h proveniente da ovest.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con un’umidità costante intorno all’88-90%. Le temperature oscilleranno tra i 18.3°C e i 27.8°C, con un picco massimo previsto per le ore centrali del giorno. La direzione del vento sarà prevalente da ovest-sudovest, con velocità variabili tra i 2 e i 12 km/h. Nel complesso, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alla giornata precedente.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024

Alla fine della settimana, il tempo a Firenze sarà stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno elevate, con massime intorno ai 31.5°C nel corso del pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalentemente da ovest, con velocità variabili tra 4 e 7 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, mentre il cielo si presenterà in parte coperto intorno alle ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un graduale aumento delle temperature e la presenza di cielo sereno o parzialmente coperto. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità per pianificare al meglio le attività all’aperto.