Meteo Genova, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Previsioni Meteo per Genova

Le previsioni meteo per i prossimi tre giorni a Genova mostrano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì, 26 Giugno, Giovedì, 27 Giugno e Venerdì, 28 Giugno 2024.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

Durante la mattinata ci aspettiamo un cielo coperto con umidità alta, e possibili precipitazioni a partire dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con leggere schiarite, ma si prevedono nubi sparse con probabilità di piogge intermittenti. La temperatura massima sarà di 24.1 °C intorno alle 11:00, mentre la minima si aggirerà intorno ai 18 °C durante la notte. Il vento soffierà con una velocità media di 11 km/h proveniente da sud-sud-ovest.

Giovedì, 27 Giugno 2024

La giornata di giovedì mostrerà un cielo nuvoloso con temperature comprese tra 18.1 °C e 23.2 °C. La mattina sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa che gradualmente si diraderà nel corso della giornata. Nel pomeriggio e in serata, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con umidità alta. Il vento soffierà con una velocità media tra i 5 e i 9 km/h proveniente da nord-nord-est.

Venerdì, 28 Giugno 2024

Venerdì sarà una giornata con condizioni meteorologiche più stabili. La mattina si presenterà con cielo poco nuvoloso, seguito da un cielo sereno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18.9 °C e i 26.6 °C. È previsto un leggero aumento dell’umidità nel tardo pomeriggio e possibili nubi sparse in serata. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h proveniente da varie direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con la possibilità di precipitazioni e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prepararsi di conseguenza per affrontare le variazioni del tempo.