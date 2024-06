Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Previsioni Meteo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila prevedono condizioni atmosferiche variabili, con alternanza tra cieli sereni, nubi sparse e possibilità di precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 15.6°C e i 24.8°C. Nel primo pomeriggio è prevista la comparsa di piogge deboli, seguite da una diminuzione delle precipitazioni nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e gli 8 km/h proveniente principalmente da direzioni Nord-Ovest e Ovest. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 46% e il 76%.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024

La giornata di giovedì si preannuncia soleggiata, con poche nuvole e assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno comprese tra i 15.9°C e i 26.6°C, con un aumento dell’intensità del vento che soffierà da Ovest-Nord-Ovest con velocità comprese tra 8 e 17 km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà tra il 43% e il 60%, garantendo un clima piacevole.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni di sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17.4°C e i 31.3°C, con una diminuzione dell’umidità relativa dell’aria che si manterrà tra il 35% e il 95%. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest-Nord-Ovest, con intensità variabile tra 1 e 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un alternarsi di condizioni atmosferiche, con possibilità di precipitazioni nella giornata di mercoledì, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni locali per eventuali aggiornamenti.