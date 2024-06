Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Previsioni Meteo Messina prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: Sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per Messina indicano condizioni stabili nei prossimi giorni. Mercoledì 26 Giugno, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in linea con la media stagionale. Giovedì 27 Giugno e Venerdì 28 Giugno, le temperature aumenteranno leggermente e il cielo si manterrà sereno, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto e tempo libero.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno, 2024

Mercoledì a Messina, il tempo sarà caratterizzato da poche nuvole al mattino con temperature comprese tra 23.3°C e 25.7°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature massime di 26.5°C. Nel corso della giornata, l’umidità si manterrà intorno al 70-80% con una leggera brezza proveniente da nord con velocità compresa tra 15 e 20 km/h. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche in serata, con temperature in lieve calo intorno ai 23°C e cielo sereno.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno, 2024

Giovedì a Messina, il cielo si presenterà principalmente sereno con temperature leggermente in aumento rispetto alla giornata precedente, oscillanti tra 22.5°C e 26.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 60-80% durante l’intera giornata. Il vento soffierà leggermente da nord-ovest con velocità comprese tra 15 e 20 km/h. In serata, le temperature si attesteranno intorno ai 22-23°C con cielo sereno.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno, 2024

Venerdì, il clima a Messina sarà caratterizzato da cielo sereno e un graduale aumento delle temperature. Durante il giorno, le temperature oscilleranno tra 22.3°C e 27.9°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-80%. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra nord-est e sud-est e velocità comprese tra 3 e 11 km/h. In serata, le temperature si attesteranno intorno ai 22-24°C con cielo sereno, ideali per trascorrere piacevoli momenti all’aperto.

Complessivamente, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano condizioni stabili e serene, con un graduale aumento delle temperature. Si consiglia di approfittare di queste condizioni per godere di attività all’aperto e di momenti di relax all’aria aperta.