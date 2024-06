Meteo Roma, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Meteo Roma prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: sereno e caldo

Il tempo a Roma si preannuncia stabile e caldo nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024

Mercoledì a Roma si prevede una giornata all’insegna del sereno, con temperature in aumento. Durante la mattina il cielo sarà poco nuvoloso, con una temperatura che raggiungerà i 26.3°C verso le 9:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con la massima di 28.8°C intorno alle 12:00. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature intorno ai 25-23°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 16-18 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024

Giovedì a Roma il tempo sarà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento, con punte massime intorno ai 32.1°C verso mezzogiorno. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra ovest e nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 35-45%, garantendo condizioni asciutte e piacevoli. La serata sarà caratterizzata da temperature intorno ai 23-22°C.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024

Venerdì il bel tempo continuerà a Roma, con cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. Le massime potrebbero superare i 34°C nel corso del pomeriggio. Il vento sarà debole, proveniente da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Anche la sera si manterrà piacevolmente calda, con temperature intorno ai 24-23°C.

In conclusione, il meteo a Roma per i prossimi giorni si prospetta stabile e caldo, ideale per godersi le giornate all’aperto e le serate all’insegna del relax. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, date le alte temperature previste. Buon tempo a tutti!