Meteo Venezia, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Meteo Venezia prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: maltempo in arrivo con temporali e piogge sparse.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di maltempo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024:

Durante la giornata di Mercoledì, ci aspettiamo un cielo prevalentemente coperto con possibili schiarite solo nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 20.5°C e i 26.4°C. L’umidità si manterrà elevata, con valori compresi tra il 52% e l’88%. Il vento soffierà con un’intensità che oscillerà tra 3 km/h e 16 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e meridionali.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024:

Giovedì, il cielo si presenterà coperto con precipitazioni sparse, che si intensificheranno durante la notte. Le temperature varieranno tra i 21.8°C e i 26.9°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, con valori compresi tra il 59% e il 94%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzioni meridionali, con intensità variabile tra 2 km/h e 12 km/h.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024:

Venerdì, il cielo si presenterà nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 28.9°C, mentre l’umidità si manterrà moderata. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni meridionali e sud-orientali, con intensità variabile tra 1 km/h e 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche per i prossimi giorni a Venezia, con l’arrivo di piogge e temporali. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di adottare le necessarie precauzioni in caso di maltempo.