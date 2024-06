Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 26 a Venerdì 28 Giugno

Meteo Verona prossimi giorni 26 Giugno, 27 Giugno, 28 Giugno: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per Verona per i prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno, 2024

Mercoledì a Verona il tempo si presenterà instabile con copertura nuvolosa durante la notte e la mattina. Dalla tarda mattinata, si prevede un aumento delle precipitazioni che potrebbero protrarsi fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C con un’umidità del 62-67%. I venti soffieranno da ovest con una velocità media di 7-8 km/h. In serata, non si prevedono precipitazioni ma il cielo rimarrà coperto.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno, 2024

Giovedì a Verona il cielo sarà prevalentemente coperto con un’umidità che si manterrà tra il 53% e il 94%. Le precipitazioni saranno scarse fino al pomeriggio, quando il tempo si aprirà gradualmente e si trasformerà in sereno verso sera. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 28-29°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest con una velocità di 9-10 km/h.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno, 2024

Venerdì a Verona il tempo sarà generalmente stabile con prevalenza di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 23°C e i 30°C con un’umidità che si manterrà intorno al 55-84%. I venti saranno prevalentemente da sud-ovest con una velocità media di 2-9 km/h. Nel corso della giornata, non sono previste precipitazioni significative. Il cielo si presenterà coperto solo verso sera con la possibilità di nubi sparse.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con giornate di instabilità seguite da una maggiore stabilità atmosferica. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.