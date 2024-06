Previsioni meteo: sta per tornare l’anticiclone Africano, ma niente paura, non durerà molto

Attualmente l’Italia è sotto gli effetti instabili di una “goccia fredda” che si è isolata e staziona proprio a ridosso della nostra penisola. La perturbazione continua a interessare in modo più marcato il Centro-Nord. Quest’area, infatti, è soggette a un’intensa attività temporalesca, accompagnata da precipitazioni di notevole entità. Le conseguenze si manifestano in diverse forme, tra cui allagamenti e smottamenti, che hanno colpito alcuni territori causando non poche difficoltà alla popolazione. Ci riferiamo soprattutto all’Emilia Romagna, dove sono esondati anche alcuni corsi d’acqua.

Questa fase instabile si protrarrà ancora per 24/36 ore, interessando il centro-nord in primis e localmente anche il versante adriatico del Sud, soprattutto fra la serata di oggi e la giornata di domani. Successivamente la goccia fredda si allontanerà dirigendosi verso l’area dei Balcani, favorendo così un rialzo della pressione atmosferica e quindi un sensibile miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia.

La giornata chiave sarà quella di Giovedì 27, quando si assisterà al consolidamento sull’Italia dell’anticiclone sub-tropicale africano, il quale inizierà a far convogliare aria via via più calda in direzione del bacino del Mediterraneo e quindi verso la nostra penisola.

Si avrà per tanto una nuova escalation termica, soprattutto tra venerdì e domenica, quando le temperature torneranno ad essere sopra la media ovunque, raggiungendo picchi molto elevati al centrosud, che sarà esposto alla risalita dei flussi di aria più rovente provenienti dal nord-Africa. Sabato e domenica potremo registrare punte di 38-40 gradi nelle isole maggiori e nelle zone interne del Meridione, specialmente fra Calabria, Lucania e Puglia.

Le regioni settentrionali non saranno escluse dall’incremento delle temperature, che tuttavia non raggiungeranno i picchi del Centro-Sud, attestandosi intorno ai 30-32 gradi. Qui l’anticiclone non si mostrerà altrettanto robusto e, di fatto, si prevede una fase instabile nella giornata di Sabato, con la probabilità di temporali anche di forte intensità, che dovrebbero concentrarsi soprattutto sulle regioni di nord-ovest dal pomeriggio-sera. Qualche temporale poi potrebbe ripresentarsi anche nella giornata di Domenica, specialmente a ridosso dei rilievi alpini. Ma avremo modo di confermare e approfondire questa previsione nei prossimi giorni.

Concludiamo dicendovi che questa ondata di calore sembra destinata fortunatamente a non durare troppo. L’Anticiclone Africano dovrebbe attenuarsi fra Lunedì-Martedì della prossima settimana, grazie all’arrivo di aria più fresca di origine atlantica in grado di spazzare il caldo rovente anche dalle regioni centro-meridionali. Valuteremo nei prossimi giorni questo nuovo possibile break, che potrebbe anche portare forti temporali su diverse regioni.