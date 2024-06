Tornado si abbatte su Rovigo, ci sono danni. FOTO E VIDEO.

Condizioni di spiccata instabilità continuano a interessare il Centro-Nord Italia quest’oggi, con un evento significativo avvenuto poco fa in Veneto. Poco dopo le 11:15, un forte temporale ha generato una tromba d’aria (o tornado) che ha attraversato l’area di Rovigo, causando notevoli danni.

Numerose immagini e video del vortice sono state rapidamente diffuse sui social media, mostrando chiaramente il fenomeno che ha toccato il suolo e percorso alcuni chilometri. Le prime informazioni indicano che i danni maggiori si sono verificati nella zona nord della città di Rovigo.

Particolarmente colpito è stato il centro commerciale Aliper, dove la furia del vento ha causato danni significativi all’interno del bar e alle strutture circostanti. Diverse vetrate sono esplose a causa della pressione esercitata dal vento. Molte automobili danneggiate. Anche i tetti della zona industriale hanno subito gravi danni, con coperture divelte e strutture compromesse.

Dopo aver colpito il centro commerciale, la tromba d’aria si è spostata velocemente verso le frazioni di Boara Polesine, Cantonazzo e Granzette, continuando a provocare danni lungo il suo percorso. Si registrano anche numerosi allagamenti in diverse aree, aggravando ulteriormente la situazione.

Le autorità locali sono immediatamente intervenute per valutare i danni e coordinare le operazioni di soccorso. Squadre di vigili del fuoco, polizia e protezione civile sono al lavoro per ripristinare la sicurezza e assistere la popolazione colpita. Non sono stati riportati feriti gravi al momento, ma i danni materiali sono ingenti e le notizie sono in evoluzione.

Ecco le immagini:

Fonte: Facebook