Meteo BARI, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Bari:

Il tempo a Bari nei prossimi giorni si prevede stabile e soleggiato, con temperature in aumento e venti moderati.

Giovedì, 27 Giugno 2024:

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un’umidità intorno al 90%. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con temperature che raggiungeranno i 26.6°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra 15 e 10 km/h. La serata sarà serena, con una leggera diminuzione delle temperature e una diminuzione dell’umidità.

Venerdì, 28 Giugno 2024:

Il cielo sarà completamente sereno per l’intera giornata, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 28.6°C nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente e il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità tra 17 e 10 km/h. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una leggera brezza proveniente da ovest.

Sabato, 29 Giugno 2024:

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche stabili e cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 29.3°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà costantemente intorno al 60%, mentre il vento soffierà da nord fino a nord-est con una velocità di 13 km/h. La serata sarà caratterizzata da un progressivo calo delle temperature e dall’assenza di vento, con condizioni di serenità.

In conclusione, le previsioni meteorologiche per Bari indicano una tendenza al bel tempo e all’aumento delle temperature nei prossimi giorni, con una leggera brezza proveniente da nord-nordovest. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le misure di protezione necessarie per evitare i disagi causati dalle alte temperature.