Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 giugno

Previsioni Meteo per Brescia:

Il tempo previsto per i prossimi giorni a Brescia presenta variazioni significative, con giornate caratterizzate da sereno, nuvolosità e possibili temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

**Giovedì, 27 Giugno 2024:**

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 19.7°C e un’umidità del 81%. Nel corso della mattinata, il cielo si aprirà con un’alternanza di poco nuvoloso e sereno, con temperature in aumento fino a 28.3°C e umidità attorno al 54%. Nel pomeriggio, il sereno prevarrà con temperature stabili intorno ai 29.1°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà in prevalenza sereno con temperature in diminuzione e umidità all’incirca del 71%. Il vento sarà moderato proveniente da ovest e sud-ovest con una velocità fino a 11 km/h.

**Venerdì, 28 Giugno 2024:**

La giornata inizierà con sereno e temperature intorno ai 22.7°C e un’umidità dell’86%. Durante la mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso e con presenza di nubi sparse, con temperature in aumento fino a 29.9°C e umidità del 53%. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature stabili intorno ai 30.9°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature in diminuzione e umidità intorno al 70%. Il vento sarà variabile, con prevalenza da sud-ovest, con velocità fino a 8 km/h.

**Sabato, 29 Giugno 2024:**

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 23.8°C e un’umidità del 70%. Durante la mattinata, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in aumento fino a 31.9°C e umidità del 46%. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con presenza di temporali e temperature intorno ai 32.4°C. Nel tardo pomeriggio e sera, sono previsti temporali con temperature in diminuzione e umidità in aumento fino all’90%. Il vento sarà prevalente da sud-est con velocità fino a 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano un’alternanza di sereno, nuvolosità e temporali nei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti climatici e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali condizioni meteorologiche avverse.