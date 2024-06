Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cieli sereni per la maggior parte del giorno a Campobasso. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 15.4°C e i 28.2°C. L’umidità sarà compresa tra il 42% e il 95%, mentre la velocità media del vento varierà dai 0 ai 8 km/h con direzione prevalente da sud-ovest a nord-ovest.

Previsioni Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024:

Venerdì si prospetta una giornata con cieli sereni e temperature in aumento a Campobasso. Le temperature oscilleranno tra i 17.6°C e i 29.7°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 38-89%. Il vento soffierà con una media di 2-14 km/h provenendo prevalentemente da ovest a nord-est.

Previsioni Meteo per Sabato, 29 Giugno 2024:

Sabato sarà una giornata di cielo sereno a Campobasso, con temperature comprese tra i 19.5°C e i 31.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 37-75%, mentre il vento soffierà con una velocità media tra i 4 e i 12 km/h provenendo principalmente da nord-ovest a nord-est.

In conclusione, secondo le previsioni il clima a Campobasso si manterrà stabile, con temperature in aumento nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per fronteggiare le escursioni termiche. Restate aggiornati sulle previsioni meteo in caso di eventuali cambiamenti.