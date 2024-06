Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Catanzaro:

La situazione meteorologica a Catanzaro nei prossimi giorni sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai dettagli per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024:

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 28-29°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, ma si noterà un leggero calo delle temperature. Alla sera, la temperatura si attesterà intorno ai 23-24°C, con un cielo poco nuvoloso. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile dai 20 ai 39 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 43% e il 71%.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con una graduale diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, si noterà l’arrivo di nubi sparse, mantenendo comunque temperature piacevoli intorno ai 28-30°C. Verso sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature tra i 23 e i 24°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con intensità variabile dai 11 ai 24 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 52% e l’81%.

Meteo per Sabato, 29 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 23-24°C. Durante la mattinata, le temperature saliranno fino a raggiungere i 31-32°C, con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, le nubi si addensano leggermente e la temperatura si manterrà intorno ai 30°C. Verso sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso con un lieve calo delle temperature, attorno ai 23-25°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con intensità variabile dai 4 ai 10 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 48% e il 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un predominio di condizioni stabili, con temperature gradevoli e poche variazioni nelle condizioni del vento e dell’umidità. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni meteorologiche. Buon weekend a tutti!