Meteo: colpi di scena uno dopo l’altro tra fine Giugno e inizio Luglio

Davanti a noi abbiamo un periodo di almeno due settimane ricco di colpi di scena dal punto di vista meteorologico. Attualmente siamo alle prese con un nucleo di aria fresca isolato in alta quota sul Centro-Nord Italia e i Balcani che determina frequenti temporali e rovesci pomeridiani e serali. Questo nucleo fresco è ormai agli sgoccioli e a breve lascerà spazio all’alta pressione subtropicale che per un paio di giorni riporterà il caldo afoso su buona parte dello stivale.

Ma come avrete ben immaginato, abbiamo davanti a noi un periodo decisamente dinamico e turbolento, considerando che si alterneranno sia ondate di caldo brevi che improvvise ondate di maltempo a suon di temporali e aria più fresca atlantica.

Avvezione calda subtropicale

L’avvezione calda subtropicale è ormai confermata e interesserà buona parte d’Italia tra venerdì, sabato e domenica. Le temperature in questo contesto saliranno anche oltre i 38° nelle zone interne del Centro-Sud e le isole maggiori, mentre l’umidità renderà il caldo particolarmente afoso in Val Padana e lungo le coste del Centro-Sud.

Tornano i temporali?

Tra domenica e lunedì, il caldo comincerà già a mollare la presa a partire dal Nord Italia grazie all’ingresso di refoli freschi in alta quota che andranno ad erodere la struttura anticiclonica. Questo calo delle temperature sarà sufficiente per lo sviluppo di nuovi acquazzoni e temporali, prima al Nord e poi lungo il versante Adriatico ad inizio prossima settimana.

Nella prima settimana di luglio, dunque, il tempo si manterrà piuttosto movimentato grazie all’arrivo di questi refoli freschi da nord-ovest, che non solo manterranno le temperature attorno alle medie del periodo, ma garantiranno anche instabilità pomeridiana nelle zone interne, in collina e in montagna.

Evoluzione meteo tra il 5 e il 10 Luglio

Non è ancora chiara l’evoluzione meteo prevista tra il 5 e il 10 luglio, ma secondo gli ultimissimi aggiornamenti l’alta pressione subtropicale potrebbe riprendere quota sul Meridione, mentre il Nord se la vedrebbe ancora con tanti temporali e temperature sotto le medie ovunque.