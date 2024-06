Meteo Genova, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo Genova prossimi giorni 27 Giugno, 28 Giugno, 29 Giugno: condizioni variabili e temperature in aumento.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova mostrano condizioni variabili con un aumento delle temperature. Iniziamo con Giovedì 27 Giugno, dove ci aspettiamo nubi sparse e coperto durante la notte, con temperature intorno ai 19-20°C. Durante la giornata, le nubi sparse si manterranno, con una leggera diminuzione dell’umidità e un aumento della temperatura fino a 23-24°C.

Il vento sarà prevalentemente da direzione S-SE con velocità tra i 7 e i 12 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 75-80%. Nel complesso, possiamo aspettarci una giornata nuvolosa con temperatura gradevole e umidità persistente.

Passando a Venerdì 28 Giugno, le nubi sparse notturne daranno progressivamente spazio a un cielo sereno durante la mattina, con temperature iniziali intorno ai 20°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà per lo più sereno con qualche nuvola sparuta nel pomeriggio, e le temperature saliranno fino a un massimo di 26-27°C.

Il vento sarà leggero, con direzione variabile ma prevalente da S-SW, con velocità tra i 2 e gli 8 km/h. L’umidità diminuirà significativamente durante la giornata, scendendo fino al 60%, garantendo una giornata soleggiata e piacevolmente asciutta.

Infine, per Sabato 29 Giugno, ci aspettiamo un cielo prevalentemente coperto, con temperature iniziali intorno ai 20-21°C che aumenteranno fino a 28-29°C nel corso della giornata. Il vento sarà moderato, proveniente da direzione S-SW con velocità tra i 4 e gli 8 km/h.

L’umidità sarà presente ma non eccessiva, oscillando tra il 50% e il 80%. In generale, ci aspettiamo una giornata nuvolosa con un graduale aumento della temperatura e una moderata presenza di umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano condizioni variabili nei prossimi giorni, con un aumento delle temperature e una presenza persistente di umidità. Queste condizioni offriranno un mix di cieli nuvolosi e sereni, garantendo un clima gradevole per le attività all’aperto.