Meteo: inizio Luglio sorprendente, vi spieghiamo perché

Il mese di Giugno sta proseguendo con una marcata alternanza di situazioni meteorologiche, generando un vero e proprio duello atmosferico. Da una parte, abbiamo le masse d’aria calde di origine africana che avanzano con vigore verso l’Italia; dall’altra, i sistemi perturbati provenienti dall’Atlantico settentrionale che si insinuano con frequenza soprattutto nelle aree settentrionali del Paese, introducendo uno schema climatico mutevole e, spesso, di non facile lettura.

Nel breve termine si verificherà un’intensificazione delle condizioni di caldo, con l’anticiclone africano che riuscirà a prevalere su quasi tutto il territorio nazionale, interessando ampie zone della nostra penisola. Questo avverrà in particolar modo fra Venerdì e il weekend. È in questo periodo temporale che si prevede un’ascesa notevole delle temperature, al punto che i termometri potrebbero segnare valori vicini ai 38–40 gradi, in particolar modo nelle regioni meridionali e le isole maggiori, nel corso di Domenica, la giornata più rovente. Al contempo bisognerà prestare attenzione al Nord, dove Sabato dovrebbe transitare un veloce ma incisivo impulso temporalesco, approfittando della presa non così solida dell’Anticiclone sull’area settentrionale della penisola.

La fase calda in questione, che si può considerare come la terza ondata di calore dall’inizio dell’estate meteorologica, con tutta probabilità è destinata a caratterizzare soltanto l’ultimo scorcio di giugno. Si prospetta infatti un cambio di rotta con l’avvio del mese di luglio, quando si dovrebbe assistere a un capovolgimento delle condizioni meteorologiche su tutta la penisola italiana.

Esordio di Luglio con altri forti temporali

Stando alle ultime analisi effettuate sui sofisticati modelli matematici di previsione, sembra che l’Anticiclone sub-tropicale Africano possa cedere il passo già dal primo giorno di luglio. La sua ritirata dovrebbe essere una conseguenza dell’impulso di correnti più fresche e vivaci di stampo nord-atlantico, che ancora una volta riusciranno a scalfire il promontorio di alta pressione e a portare un ritorno dell’instabilità.

La prima settimana di luglio si prospetta dunque come più mite rispetto alla fine di Giugno e con un’accentuazione dei fenomeni temporaleschi, che torneranno a interessare soprattutto il Nord ma probabilmente a tratti anche le regioni centro-meridionali, specie aree interne e settori adriatici. Un fronte temporalesco potrebbe scivolare proprio lungo l’Adriatico fra 1-2 Luglio portando tanti diversi temporali.

È importante sottolineare come tali proiezioni necessitano di ulteriori conferme attraverso successivi ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni. L’invito, come sempre, è quello di seguirci e rimanere aggiornati con www.inmeteo.net!