Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo L’Aquila prossimi giorni 27 Giugno, 28 Giugno, 29 Giugno:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila prevedono condizioni prevalentemente serene e stabili, con temperature in aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 27 Giugno 2024:

Il tempo si presenterà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 25-26°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 15-16°C durante la notte. L’umidità rimarrà costante intorno al 55-60%, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra i 7 e i 15 km/h provenienti da direzione Ovest-Nordovest.

Venerdì, 28 Giugno 2024:

Anche per venerdì si prevede una giornata caratterizzata da cieli sereni e temperature in costante aumento. Le temperature massime toccheranno i 29-30°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 17-18°C. L’umidità sarà intorno al 40-50%, mentre i venti saranno deboli, con direzione variabile tra Nord e Est durante la mattina, per poi ruotare verso Sud-Est nel pomeriggio.

Sabato, 29 Giugno 2024:

La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato al mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-35°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 19-20°C. L’umidità sarà in diminuzione, attestandosi intorno al 30-40%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da direzione Sud-Ovest con intensità compresa tra i 5 e i 13 km/h.

Queste previsioni meteo indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e un generale assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate durante il weekend e di adottare le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo.