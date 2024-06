Meteo Milano, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Meteo Milano prossimi giorni 27 Giugno, 28 Giugno, 29 Giugno: sereno con aumento delle temperature e temporali nel weekend

Giovedì 27 Giugno, Milano si presenterà con cielo sereno per la maggior parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da poche nuvole con temperature in aumento, fino a raggiungere i 28.8°C verso le 14:00. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 7 e i 10 km/h provenendo da direzioni comprese tra S e SW. L’umidità si manterrà intorno al 57-60%.

Venerdì 28 Giugno, il tempo a Milano sarà nuovamente caratterizzato da sereno, con un lieve aumento delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature saranno in crescita, con un picco di 31.3°C intorno alle 14:00, e il vento soffierà con intensità tra i 6 e 9 km/h provenendo da direzioni comprese tra SW e S-SW. L’umidità si manterrà intorno al 49-51%, con un leggero aumento nel tardo pomeriggio.

Sabato 29 Giugno, il meteo a Milano subirà un cambiamento significativo. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 22-23°C, ma nel corso della mattinata è previsto un aumento delle nuvole e una diminuzione delle temperature. A partire dalle 10:00 sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà con intensità tra gli 11 e i 13 km/h provenendo da direzioni comprese tra SE e E-SE. L’umidità aumenterà fino al 59% con l’arrivo delle piogge.

In sintesi, il meteo a Milano nei prossimi giorni si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento fino a venerdì, per poi subire un cambiamento repentino con l’arrivo di precipitazioni e un calo delle temperature nella giornata di sabato.