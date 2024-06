Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Napoli:

Il tempo a Napoli nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e da un cielo sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Giovedì 27 Giugno 2024:

Durante la mattinata e il pomeriggio ci attendiamo una situazione di serenità con temperature in aumento fino a toccare i 28.9°C verso le 14:00. Dal tardo pomeriggio in poi, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione delle temperature. L’umidità si manterrà costante intorno al 50%, mentre la velocità media del vento sarà compresa tra 10 e 12 km/h, proveniente da direzione sud-ovest.

Venerdì 28 Giugno 2024:

Anche per Venerdì ci aspettiamo una giornata all’insegna del sereno, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 34.3°C verso le 14:00. Nel pomeriggio, ci sarà un lieve calo delle temperature, mantenendosi comunque sopra i 30°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 40%, mentre il vento soffierà con una velocità tra i 10 e i 15 km/h provenendo da direzione nord-ovest.

Sabato 29 Giugno 2024:

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento fino a toccare i 37.8°C verso le 14:00. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature diminuiranno leggermente ma si manterranno sopra i 30°C. L’umidità si attesterà intorno al 25%, mentre il vento soffierà con una velocità tra i 10 e i 15 km/h provenendo da direzione nord-ovest.

In conclusione, per i prossimi tre giorni possiamo aspettarci condizioni meteorologiche ideali per godersi il bel tempo e le giornate soleggiate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi del sole e di idratarsi frequentemente, soprattutto nelle ore più calde della giornata.