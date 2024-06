Meteo Parma, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Giovedì, 27 Giugno 2024

Il tempo a Parma giovedì sarà prevalentemente stabile con cieli poco nuvolosi o sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con punte massime intorno ai 30 gradi, mentre l’umidità sarà moderata. I venti soffieranno deboli da ovest-sudovest.

Venerdì, 28 Giugno 2024

Anche venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che potrebbero superare i 32 gradi, mentre l’umidità tenderà a diminuire. I venti saranno deboli o moderati provenienti da diverse direzioni, con prevalenza da est-nordest.

Sabato, 29 Giugno 2024

La giornata di sabato si presenterà con un aumento delle nuvole e un calo delle temperature. Nel corso della mattinata il cielo sarà coperto, con un aumento dell’umidità e un graduale abbassamento delle temperature massime. Nel pomeriggio è previsto un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche, con un temporale seguito da grandinate e piogge intense. I venti saranno moderati provenienti da est-sudest.

In sintesi, i prossimi giorni a Parma si preannunciano caldi e stabili fino a venerdì, per poi subire un repentino cambiamento con temporali e abbassamento delle temperature nella giornata di sabato. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le dovute precauzioni in caso di temporali e piogge intense.