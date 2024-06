Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo Perugia prossimi giorni 27 Giugno, 28 Giugno, 29 Giugno:

Giovedì 27 Giugno 2024, il tempo a Perugia sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i 15.4°C e i 26.6°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 50% e il 92%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 2-14 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Venerdì 28 Giugno 2024, il cielo a Perugia si manterrà sereno nella prima parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 17.7°C e i 31.4°C. L’umidità sarà compresa tra il 34% e il 74%. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno ma con un aumento della nuvolosità. Il vento sarà prevalentemente da ovest con una velocità variabile tra 0 e 9 km/h. Nel tardo pomeriggio è previsto un leggero aumento della copertura nuvolosa, con vento da direzione nord e temperature comprese tra i 24.8°C e i 31.2°C.

Sabato 29 Giugno 2024, il tempo a Perugia sarà inizialmente sereno con temperature che si manterranno tra i 20.1°C e i 34.7°C. L’umidità oscillerà tra il 24% e l’85%. Nel tardo pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e un graduale aumento del vento da ovest a sud-ovest con velocità compresa tra 6 e 10 km/h. Le temperature si manterranno sopra i 25°C. Nel corso della serata è previsto il persistere di cielo coperto con vento da direzione ovest e temperature comprese tra i 25.1°C e i 34.6°C.

In conclusione, per i prossimi giorni, a Perugia si prevedono condizioni di tempo stabile con prevalentemente cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, è opportuno prestare attenzione ai cambiamenti nella copertura nuvolosa nel corso del venerdì e del sabato.