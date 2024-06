Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per Potenza per i prossimi giorni indicano condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Ecco nel dettaglio cosa ci aspetta:

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024:

Iniziamo la giornata con un cielo sereno, con temperature che si aggirano intorno ai 17°C nelle prime ore del mattino. L’umidità si attesterà intorno all’83%. Nel corso della giornata, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 25.9°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà da direzione nord-ovest con una velocità compresa tra i 7 e i 9 km/h. L’umidità diminuirà fino al 49% nel primo pomeriggio, mantenendosi su valori piuttosto bassi. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature caleranno gradualmente, arrivando a 18°C verso mezzanotte.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024:

Anche in questo giorno il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno intorno ai 17°C nelle prime ore del mattino. L’umidità sarà leggermente più alta, attestandosi intorno all’84%. Durante la mattinata, le temperature aumenteranno costantemente, raggiungendo i 27.8°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 9 e gli 11 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C e l’umidità diminuirà fino al 44%. In serata, le temperature caleranno gradualmente, arrivando a 19.9°C verso mezzanotte.

Meteo per Sabato, 29 Giugno 2024:

Anche per questo giorno si prevedono condizioni di sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 19°C nelle prime ore del mattino, con un’umidità del 52%. Durante la mattinata, le temperature aumenteranno rapidamente, raggiungendo i 29.6°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 9 e i 12 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 29-28°C e l’umidità diminuirà fino al 35%. In serata, le temperature caleranno gradualmente, arrivando a 19.7°C verso mezzanotte.