Meteo Prato, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024:

La giornata di giovedì a Prato sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con umidità in aumento durante la notte. Le temperature oscilleranno intorno ai 20°C nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 28°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 3-4 km/h. Nel corso della mattinata, si avranno nubi sparse che lasceranno spazio, nel primo pomeriggio, a un cielo poco nuvoloso e sereno. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 15:00. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno, con temperature in discesa fino a toccare i 20°C.

Previsioni Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024:

Venerdì a Prato il tempo sarà stabile e prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 32°C. Durante la notte, si potranno osservare alcune nubi sparse, ma il cielo si libererà completamente dalle nuvole nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, le temperature raggiungeranno il loro picco massimo intorno alle 15:00, per poi iniziare a calare gradualmente. Il vento soffierà principalmente da est-nord-est con una velocità compresa tra 2 e 8 km/h. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno, con temperature gradevoli intorno ai 22-23°C.

Previsioni Meteo per Sabato, 29 Giugno 2024:

Sabato a Prato il tempo sarà caratterizzato da un cielo inizialmente sereno, con la comparsa di nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 35°C. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente e si prevede un aumento dell’umidità. Il vento soffierà principalmente da nord-nord-est con una velocità compresa tra 1 e 15 km/h. Nel primo pomeriggio, si potranno verificare precipitazioni, che si protrarranno fino alla serata. Durante la serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, con temperature intorno ai 22°C.