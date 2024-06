Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Reggio Calabria:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano un tempo stabile e soleggiato con temperature piuttosto elevate e venti moderati. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì 27 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 23-24°C. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 26-27°C nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio ci attendiamo cieli sereni con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da un calo delle temperature, ma sempre su valori piuttosto elevati intorno ai 22-23°C. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% mentre i venti soffieranno da nord con intensità compresa tra i 15 e i 20 km/h.

Venerdì 28 Giugno 2024:

Anche per Venerdì le condizioni meteo saranno stabili con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Le prime ore della giornata vedranno temperature intorno ai 22-23°C, in rialzo fino a raggiungere i 27°C nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio le temperature si manterranno sui valori di 26-27°C, con un leggero calo durante la serata e la notte. L’umidità si attesterà intorno al 60-70% mentre i venti soffieranno da nord con intensità compresa tra i 15 e i 20 km/h.

Sabato 29 Giugno 2024:

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. Al mattino le temperature si aggireranno intorno ai 23°C, per poi salire fino a toccare i 28°C nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio le temperature si manterranno sui valori di 27-28°C. La sera e la notte vedranno un calo delle temperature, ma comunque su valori elevati intorno ai 23-24°C. L’umidità si attesterà intorno al 60-70% mentre i venti soffieranno da nord-est con intensità compresa tra i 10 e i 18 km/h.

Queste previsioni meteo indicano un weekend all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle ore centrali della giornata, quando il caldo potrebbe risultare più intenso, e di adottare le opportune precauzioni per proteggersi dai raggi solari e idratarsi adeguatamente.