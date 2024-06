Meteo Roma, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni meteo per Roma

Nei prossimi giorni, a Roma, sono previste condizioni meteorologiche stabili e piacevoli, con temperature tipicamente estive e cieli prevalentemente sereni.

**Giovedì, 27 Giugno 2024**

Durante la mattina e il pomeriggio, ci si può attendere un cielo sereno, con temperature in aumento fino a 32.3°C verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio è previsto un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 18 km/h provenendo da ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30%, garantendo una giornata piacevole e soleggiata. Verso sera, il cielo si coprirà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni rilevanti.

**Venerdì, 28 Giugno 2024**

Anche per venerdì è prevista una giornata di bel tempo. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 35°C verso mezzogiorno. Nonostante l’aumento delle temperature, l’umidità rimarrà relativamente bassa, intorno al 30%. Il vento soffierà con intensità variabile, mantenendosi comunque moderato, con punte massime di 19 km/h provenienti da ovest-sudovest.

**Sabato, 29 Giugno 2024**

La giornata di sabato si preannuncia nuovamente soleggiata, con poche nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 37.8°C previsto per le ore centrali della giornata. Il vento sarà leggero e variabile, con una prevalenza di direzione da ovest-sudovest. Verso sera, il cielo si coprirà leggermente, e potrebbero comparire alcune nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, la città di Roma può aspettarsi un fine settimana all’insegna del bel tempo e delle temperature estive, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi appieno le bellezze della città. È sempre consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle previsioni meteorologiche nelle ore precedenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.