Meteo Torino, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Torino nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino prevedono variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno, fornendo informazioni dettagliate sul tempo previsto per ciascuna fascia oraria.

Giovedì 27 Giugno 2024

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con una temperatura di 19.6°C e un’umidità del 89%. Nel corso della mattinata, il tempo sarà sereno con temperature in aumento fino a 25.7°C e un’umidità del 60%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 30.9°C e un’umidità del 44%. Durante la sera, è previsto un aumento della nuvolosità con temperature che scenderanno a 26°C e un’umidità del 62%.

In termini di vento, si prevede una media di 1-8 km/h proveniente da diverse direzioni, con prevalenza verso sud e sud-est. Le condizioni atmosferiche saranno stabili con una tendenza al miglioramento nel corso della giornata.

Venerdì 28 Giugno 2024

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 22.8°C e un’umidità del 75%. Durante la mattinata, il tempo sarà sereno con temperature in costante aumento fino a 28.7°C e un’umidità del 56%. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature massime intorno ai 33.2°C e un’umidità del 45%. Durante la sera, è previsto un aumento della nuvolosità con temperature che scenderanno a 25.4°C e un’umidità del 77%.

Il vento soffierà con una media di 1-8 km/h proveniente principalmente da sud-est e est, con variazioni durante la giornata. Le condizioni atmosferiche si manterranno generalmente stabili, con un’umidità in diminuzione rispetto al giorno precedente.

Sabato 29 Giugno 2024

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 24.4°C e un’umidità dell’82%. Durante la mattinata, il tempo continuerà ad essere coperto con temperature intorno ai 24.7°C e un’umidità del 77%. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni con un temporale, con temperature massime di 23.3°C e un’umidità del 80%. Durante la sera, sono previsti temporali e piogge con temperature che scenderanno a 18.5°C e un’umidità del 91%.

Il vento soffierà con una media di 0-11 km/h proveniente da diverse direzioni, con prevalenza verso nord e nord-est. Le condizioni atmosferiche saranno instabili, con precipitazioni significative nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un’iniziale stabilità delle condizioni atmosferiche seguita da un peggioramento significativo nel corso del weekend, con precipitazioni e temporali previsti per Sabato. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le misure necessarie in base alle condizioni meteorologiche previste.