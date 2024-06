Meteo Trento, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Trento:

I prossimi giorni a Trento saranno caratterizzati da variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Prendiamo in considerazione le previsioni dettagliate per Giovedì, 27 Giugno 2024, Venerdì, 28 Giugno 2024 e Sabato, 29 Giugno 2024.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024:

Durante la notte il cielo sarà coperto con una temperatura di 16.1°C e un’umidità del 91%. Le prime ore del mattino vedranno ancora coperto con temperature intorno ai 16-17°C. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente e il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a 29.3°C. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili, con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h. La giornata si concluderà con cielo sereno e temperature intorno ai 19-20°C.

Meteo per Venerdì, 28 Giugno 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, avremo cielo coperto e presenza di nebbia con temperature intorno ai 16-18°C e umidità intorno al 95%. Durante la giornata, la nebbia si dissiperà gradualmente e il sole farà la sua comparsa, portando le temperature a salire fino a 32.8°C nel pomeriggio. Il vento soffierà leggero da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h. La serata si concluderà con cielo coperto e temperature intorno ai 22-24°C.

Meteo per Sabato, 29 Giugno 2024:

Durante la notte avremo cielo coperto con temperature intorno ai 21-22°C e un’umidità del 93%. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con temperature in aumento fino a 33°C. Nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di precipitazioni sotto forma di pioggia e temporali con una temperatura intorno ai 22-23°C. Il vento soffierà principalmente da sud con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h.

In conclusione, si prevede un caldo aumento delle temperature nei prossimi giorni a Trento, con cieli che passeranno da nuvolosi a sereni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le eventuali precipitazioni previste per Sabato.