Meteo Venezia, previsioni da Giovedì 27 a Sabato 29 Giugno

Previsioni Meteo per Venezia nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con una tendenza verso un miglioramento nel corso del fine settimana. Ecco cosa ci aspetta nei dettagli per ciascuna giornata.

Giovedì, 27 Giugno 2024

Durante la prima parte della giornata il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse, con temperature comprese tra i 20.2°C e i 21.2°C e umidità variabile tra l’86% e l’89%. Nel pomeriggio, il cielo si aprirà gradualmente, portando a condizioni di sereno con temperature che raggiungeranno i 27.3°C e un’umidità del 65%. Il vento soffierà da ovest, nord-ovest e sud-est con velocità variabili tra i 2 km/h e i 13 km/h.

Venerdì, 28 Giugno 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da condizioni di sereno e poco nuvoloso con temperature in aumento che oscilleranno tra i 22.7°C e i 29.4°C. L’umidità si manterrà intorno al 59% durante il giorno. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con velocità tra i 4 km/h e i 11 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nuvole sparse e copertura nuvolosa con temperatura intorno ai 26.5°C e un’umidità del 76%.

Sabato, 29 Giugno 2024

La giornata inizierà con condizioni di sereno e poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 22.3°C e i 31.9°C. Durante la giornata sono previste nuvole sparse e copertura nuvolosa con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 76%. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con temperature intorno ai 24.7°C e un vento che cambierà direzione da sud-est a nord-ovest con velocità variabili tra i 3 km/h e i 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del fine settimana, con una tendenza verso il sereno e poco nuvoloso. Tuttavia, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo in tempo reale per adattare al meglio le proprie attività all’andamento meteorologico.