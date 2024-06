Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Il tempo a Bologna per venerdì sarà generalmente stabile con cieli poco nuvolosi e sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attorno ai 32-33 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 49% e l’88%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 3 e i 10 km/h, prevalentemente da sud-sudovest. Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Sabato, 29 Giugno 2024

La giornata di sabato si aprirà con cieli coperti, mantenendo temperature notturne intorno ai 23 gradi e un’umidità che oscillerà tra il 43% e l’86%. Durante la mattina e il primo pomeriggio il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli coperti e temperature che raggiungeranno i 34 gradi. Nel tardo pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa con una probabilità di precipitazioni nel corso della serata. Il vento soffierà con intensità crescente da est, con valori attesi intorno ai 16 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di domenica si preannuncia variabile, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 31 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 62%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con intensità variabile tra i 7 e i 14 km/h. Nel primo pomeriggio è prevista la presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Nel tardo pomeriggio e in serata ci sarà un graduale diradamento delle nubi, con cieli sereni in nottata.