Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 28/06/2024 a Domenica 30/06/2024 Il meteo a Brescia per il prossimo fine settimana è previsto essere vario. Venerdì sarà caratterizzato da una giornata soleggiata con temperature in aumento fino a raggiungere i 31.6°C nel pomeriggio. Il vento sarà moderato, proveniente prevalentemente da sud-ovest. Sabato si prevede un aumento delle nuvole con temperature massime attorno ai 32.6°C. Nel pomeriggio è possibile la comparsa di piogge leggere con un aumento della velocità del vento proveniente da est-sud-est. Domenica le condizioni meteorologiche saranno nuovamente variabili con temperature che si attesteranno intorno ai 28.1°C. Il vento sarà moderato proveniente da ovest. Sarà quindi un fine settimana con variazioni del tempo e temperature elevate, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto ma con l’occorrenza di piogge leggere nella giornata di sabato.