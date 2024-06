Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Il tempo a Campobasso si preannuncia stabile per l’intera giornata di venerdì. Il cielo sarà sereno e privo di precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, oscillando tra i 17°C e i 28°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 50%. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra i 3 e i 10 km/h.

Sabato, 29 Giugno 2024

Anche per sabato le condizioni meteorologiche a Campobasso saranno favorevoli. Il cielo si manterrà sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni in vista. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 30°C, con un leggero aumento rispetto alla giornata precedente. L’umidità diminuirà leggermente, stabilendosi intorno al 35%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 2 e 11 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

Anche domenica il meteo a Campobasso si prevede stabile e soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 32°C, con una minima di 20°C. L’umidità si manterrà intorno al 30%, mentre il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 22 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

In conclusione, il weekend a Campobasso si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. È quindi un’ottima occasione per godersi attività all’aperto e trascorrere del tempo all’aria aperta in tutta tranquillità.