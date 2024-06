Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Il tempo a Firenze per Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un’inizio di giornata intorno ai 18°C, per poi raggiungere i 32°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 40-50%. Il vento soffierà da ovest a una velocità compresa tra 3 e 8 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Sabato, 29 Giugno 2024

La giornata di Sabato sarà inizialmente caratterizzata da cielo sereno, con temperature che oscilleranno tra i 19°C e i 36°C. Tuttavia, nel corso della mattinata, è prevista la comparsa di nubi sparse, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente. L’umidità aumenterà gradualmente nel corso della giornata, arrivando al 56% nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da diverse direzioni, mantenendosi moderato con velocità comprese tra 1 e 15 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo generalmente coperto, con la presenza di nubi sparse e occasionali schiarite. Le temperature si manterranno intorno ai 20-28°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 50-70%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest, con una velocità che varierà dai 3 ai 19 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile essere preparati per un’alternanza di nuvolosità e schiarite nel corso della giornata.

In base alle previsioni meteo, il fine settimana a Firenze si preannuncia piuttosto caldo e variabile, con un aumento della nuvolosità a partire dalla giornata di Sabato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.