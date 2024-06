Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Il tempo si presenterà stabile durante la mattinata e il pomeriggio con cieli sereni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori compresi tra i 23.9°C e i 30.4°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai 3 ai 13 km/h e la direzione sarà prevalente da nord a est.

Sabato, 29 Giugno 2024

Anche per Sabato le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori compresi tra i 23.5°C e i 32.2°C. Il vento sarà prevalentemente debole, variando da sud-ovest a est-sud-est con intensità compresa tra 2 e 12 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con temperature in aumento. Durante il pomeriggio le temperature massime si attesteranno intorno ai 31.9°C, mentre durante la notte scenderanno fino a 21.5°C. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità compresa tra 6 e 15 km/h.

In generale, il fine settimana si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. È consigliabile comunque prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti nelle condizioni climatiche.