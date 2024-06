Meteo Messina, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Per Venerdì, a Messina, si prevede una giornata all’insegna del sereno. Le temperature inizieranno intorno ai 22.6°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente e raggiungere un massimo di 27.4°C intorno alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel corso del pomeriggio e della serata. L’umidità si manterrà intorno al 57-91%, mentre la velocità del vento oscillerà tra i 13 e i 21 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nordest.

Sabato, 29 Giugno 2024

Sabato sarà un’altra giornata caratterizzata da cielo sereno a Messina. Le temperature inizieranno intorno ai 22.9°C nelle prime ore del mattino, raggiungendo un massimo di 28.6°C intorno alle 14:00, per poi scendere gradualmente. L’umidità si manterrà tra il 57% e il 93%, mentre la velocità del vento varierà tra i 9 e i 18 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord-Nordest.

Domenica, 30 Giugno 2024

Anche Domenica ci sarà tempo sereno a Messina. Le temperature inizieranno intorno ai 24°C alla mezzanotte, raggiungendo un massimo di 33.8°C intorno alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel corso del pomeriggio e della sera. L’umidità oscillerà tra il 34% e il 97%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 1 e 20 km/h, proveniente da diverse direzioni come Nord, Nordest e Ovest.

In generale, il weekend a Messina si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in costante aumento durante il giorno e un’umidità che varierà in modo significativo. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle ore centrali della giornata quando il caldo sarà più intenso, e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dai raggi solari.

Godetevi il bel tempo e buon weekend!