Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì 28 Giugno 2024

Per Venerdì 28 Giugno 2024, a Napoli, si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno con temperature comprese tra 19.9 e 28.1 gradi Celsius. L’umidità si manterrà intorno al 80% durante la notte, ma diminuirà gradualmente al mattino, attestandosi intorno al 49%. Il vento soffierà da ovest a nord-ovest con una velocità compresa tra 3 e 14 km/h.

Sabato 29 Giugno 2024

Per Sabato 29 Giugno 2024, il meteo a Napoli sarà prevalentemente soleggiato. Le temperature oscilleranno tra 23.1 e 38.5 gradi Celsius. L’umidità si manterrà tra il 23% e il 68%. Durante la notte, il vento soffierà prevalentemente da ovest a sud-ovest con una velocità compresa tra 1 e 13 km/h. Durante il giorno, il vento si orienterà da nord a nord-ovest raggiungendo una velocità massima di 13 km/h.

Domenica 30 Giugno 2024

Per Domenica 30 Giugno 2024, il meteo a Napoli sarà caratterizzato da cielo sereno con qualche nuvola durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno tra 23.2 e 34 gradi Celsius. L’umidità sarà compresa tra il 31% e l’89%. Durante la notte, il vento soffierà da ovest a nord-ovest con una velocità compresa tra 4 e 6 km/h, mentre durante il giorno il vento si orienterà da ovest a sud-ovest con una velocità che raggiungerà i 11 km/h.

In conclusione, per il prossimo fine settimana, a Napoli, sono previste condizioni di bel tempo con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di adottare le giuste precauzioni per proteggersi dall’afa e dall’esposizione prolungata al sole. Buon fine settimana a tutti!