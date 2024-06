Meteo Parma, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì 28 Giugno, 2024

Per la giornata di venerdì a Parma, ci aspettiamo un tempo stabile e soleggiato per la maggior parte del giorno. Dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino avremo cieli sereni con temperature attorno ai 22-23°C e umidità intorno al 70%. Il vento soffierà da ovest a sud-ovest con una velocità media di 4-7 km/h. Durante la mattinata le temperature aumenteranno gradualmente, con cieli inizialmente sereni che si copriranno di nubi sparse verso le ore 8:00-9:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C con un’umidità che tenderà a diminuire, mentre il vento soffierà da est a nord-est con una velocità di 5-7 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni meteorologiche continueranno a degenerare, con cieli sempre più coperti e un aumento dell’umidità, raggiungendo il suo apice verso le ore 23:00.

Sabato 29 Giugno, 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio della giornata fino alle 6:00 avremo cieli coperti con nebbie e temperature intorno ai 22-23°C, con livelli di umidità che raggiungeranno il 94%. Il vento sarà debole, proveniente da direzioni variabili. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo rimarrà coperto con umidità elevata e temperature che saliranno fino a 32-33°C, con venti da est con velocità intorno ai 10 km/h. Nel tardo pomeriggio le condizioni peggioreranno ulteriormente, con l’arrivo della pioggia e il persistere di cieli coperti e temperature che caleranno fino a 25-26°C. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità di 5-10 km/h.

Domenica 30 Giugno, 2024

La giornata di domenica si presenterà nuovamente con condizioni di instabilità. Dall’inizio della giornata fino alle prime ore del mattino avremo cieli coperti con temperature intorno ai 21-22°C e umidità tra 85% e 90%. Il vento soffierà da ovest a nord-ovest con una velocità media di 3-6 km/h. Durante la mattinata e il primo pomeriggio le condizioni miglioreranno leggermente, con la comparsa di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 28-29°C. Il vento sarà moderato proveniente da ovest-sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata avremo cieli coperti e temperature che si manterranno intorno ai 23-25°C, con umidità e venti che si manterranno costanti rispetto alle ore precedenti.

Queste previsioni meteo ci indicano un fine settimana caratterizzato da un clima instabile, con una progressiva peggioramento delle condizioni meteorologiche che culminerà nella giornata di sabato con l’arrivo della pioggia. Si consiglia quindi di prestare attenzione e di adattare le attività all’evolversi delle condizioni climatiche.