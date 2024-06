Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Per Venerdì si prevede un cielo sereno per l’intera giornata a Potenza. Le temperature inizieranno intorno ai 17 gradi nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 27 gradi all’ora di pranzo. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione delle temperature fino a raggiungere i 24 gradi verso sera. L’umidità si manterrà costante intorno al 50-60%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 7 e 12 km/h.

Sabato, 29 Giugno 2024

Anche per Sabato il meteo a Potenza prevede una giornata all’insegna del sereno. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 19 gradi, per poi salire gradualmente fino a toccare i 29 gradi verso mezzogiorno. Nel pomeriggio si manterranno intorno ai 28 gradi, per poi scendere leggermente al calare del sole. L’umidità sarà compresa tra il 36% e il 50%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 5 e i 12 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno con poche nuvole sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori minimi intorno ai 18 gradi durante la notte, per poi salire fino a toccare i 33 gradi nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio le temperature si manterranno sulle 32-33 gradi, calando leggermente verso sera. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, mentre il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità compresa tra i 10 e i 15 km/h.

In conclusione, il weekend a Potenza si prospetta all’insegna del bel tempo, con giornate soleggiate e temperature gradevoli. È consigliabile proteggersi adeguatamente dall’esposizione diretta ai raggi solari e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste. Buon weekend a tutti!