Meteo Prato, previsioni da venerdì 28 a domenica 30 giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Per Venerdì, il meteo a Prato prevede una giornata soleggiata con temperature in continua ascesa. Al mattino avremo cieli sereni con temperature che partono da 19.3°C e un’umidità del 82%. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, con un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature massime di 32.6°C e un’umidità del 40%. Verso sera, il cielo manterrà la sua limpidezza, con temperature in calo attorno ai 23.3°C e un’umidità del 67%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità media compresa tra 2 e 8 km/h.

Sabato, 29 Giugno 2024

Il Sabato si preannuncia caratterizzato da temperature elevate e condizioni di cielo coperto. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 22.7°C, con un’umidità del 74%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature massime di 35.8°C e un’umidità del 39%. Verso sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo attorno ai 23.9°C e un’umidità del 57%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sud-ovest con una velocità media compresa tra 1 e 11 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso e temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Al mattino avremo un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che partono da 23.2°C e un’umidità del 61%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature massime di 27.9°C e un’umidità del 47%. Verso sera, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature in calo attorno ai 20.4°C e un’umidità dell’88%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità media compresa tra 1 e 20 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Prato si preannuncia caldo e variabile, con temperature in costante aumento fino a Sabato e in leggero calo per Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adattare le attività di conseguenza.