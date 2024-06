Meteo Trieste, previsioni da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno

Venerdì, 28 Giugno 2024

Il tempo a Trieste venerdì sarà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saranno piuttosto stabili, con una massima di 29.3°C attesa intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% e il vento soffierà prevalentemente da ovest, con intensità variabile dai 4 ai 9 km/h.

Sabato, 29 Giugno 2024

Sabato il cielo sarà inizialmente sereno, ma nel corso della mattinata e nel pomeriggio sono previste nubi sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30.6°C, mentre i valori minimi si manterranno intorno ai 24.2°C. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest, con intensità variabile dai 2 ai 10 km/h.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo variabile, con nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 29.4°C durante le ore centrali della giornata, mentre l’umidità subirà un lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra i 7 e i 21 km/h.

In conclusione, il weekend a Trieste si preannuncia con temperature piacevoli, ma con un aumento dell’umidità e la comparsa di nubi sparse, in particolare durante la giornata di sabato. I venti saranno generalmente deboli, mentre non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di tenere monitorate le previsioni per eventuali aggiornamenti.