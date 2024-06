Meteo weekend: riecco l’Anticiclone Africano e il pulviscolo sahariano, grande caldo al centro-sud

L’Anticiclone Africano Torna a Dominare

Il fine settimana in arrivo sarà caratterizzato dal ritorno dell’anticiclone africano, che, anche se per un breve periodo, tornerà a dettare legge sul nostro Paese. Ci aspetta un weekend all’insegna del bel tempo quasi ovunque, con tanto sole e un forte aumento delle temperature, specialmente al Centro-Sud, dove arriveranno masse d’aria più calda di estrazione nord-africana. Tuttavia, al Nord l’anticiclone non sarà abbastanza robusto da garantire condizioni stabili ovunque, permettendo infiltrazioni di aria più fresca in quota di origine atlantica che porteranno attività temporalesca, soprattutto nella giornata di sabato. Da segnalare inoltre la presenza nuovamente di pulviscolo in atmosfera trasportato dalle calde correnti meridionali in arrivo dal Nord-Africa, che renderanno spesso i cieli biancastri e meno limpidi nonostante pur in assenza di nubi.

Sabato 29 Giugno

L’anticiclone africano dominerà su gran parte d’Italia. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generali di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Tuttavia, al Nord-Ovest, il tempo tenderà a peggiorare fra la tarda mattinata e il pomeriggio, con l’arrivo di temporali che, vista l’energia in gioco notevole data dal caldo abbastanza intenso, potranno risultare violenti, con nubifragi e grandinate.

Le zone più colpite dai fenomeni saranno il Piemonte e l’ovest della Lombardia, con una tendenza dei temporali a colpire prima le aree alpine e prealpine per poi estendersi fra pomeriggio-sera anche alle pianure, specie la fascia della medio-alta pianura. Le temperature saranno in aumento, con massime oltre i 30 gradi in gran parte delle località e punte di 34-36 gradi al Centro-Sud, e 33-35 gradi anche in Emilia Romagna e nelle vallate alpine del Nord-Est. I venti saranno generalmente deboli.

Domenica 30 Giugno

Domenica, ultimo giorno di giugno, l’anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente sull’Italia, portando più stabilità e sole anche al Nord, dove il rischio di rovesci permarrà solo lungo le Alpi. Sarà una giornata ampiamente soleggiata con caldo intenso al Sud, dove si prevedono picchi di 38-40°C fra Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia. Lieve calo termico al centro-nord.

In sintesi, il weekend si preannuncia estivo e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, con una forte intensificazione del caldo soprattutto al Centro-Sud. Al Nord, invece, attenzione ai temporali di sabato, che potrebbero risultare intensi seppur abbastanza localizzati.

Buon fine settimana!