India: crolla tetto aeroporto di Delhi dopo violento temporale, 1 morto e diversi feriti

Dopo settimane di siccità e razionamento dell’acqua, l’area di Delhi, in India, è stata colpita dall’arrivo anticipato del monsone. La città è stata travolta da piogge torrenziali e venti forti, causando danni significativi.

Il maltempo, fra i vari danni provocati, ha causato il crollo di una parte del tetto dell’aeroporto Indira Gandhi International, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Il bilancio è ancora provvisorio.

Delhi Airport is managed by GmR Group but no one is asking questions from them.

One person has tragically di*ed while several people are injured.

Can National Capital of one leading economies of the world have such C Grade Airport Infrastructure?

GMR Group must answer!! pic.twitter.com/8TfLBkf6ZC

— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) June 28, 2024