Meteo Aosta, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il meteo di Aosta per Sabato prevede un inizio giornata con nubi sparse e temperature attorno ai 22°C, con un’umidità del 72%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà sempre più, con un aumento dell’umidità e la comparsa delle prime precipitazioni, accompagnate da un vento proveniente da est-nordest. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29°C. Nel pomeriggio sono previste piogge intermittenti e temporali con grandine, con una diminuzione delle temperature e un vento che soffierà da est a una velocità di 24 km/h. La situazione continuerà nel tardo pomeriggio e verso sera, con temporali e grandine, temperature in diminuzione e venti in intensificazione da sud-est. La giornata si concluderà con un cielo coperto, temperature attorno ai 19°C e venti provenienti da sud-ovest.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di Domenica si presenterà con un cielo coperto e temperature intorno ai 19°C. Durante la notte sono previste piogge intermittenti con un aumento dell’umidità. Il mattino si presenterà nuvoloso con un’umidità del 80%, ma senza precipitazioni. Nel corso della mattinata il cielo si libererà leggermente, con un aumento della temperatura e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 27°C, e una leggera brezza proveniente da ovest. La giornata si concluderà con un cielo nuvoloso e temperature attorno ai 19°C, con un leggero vento da nord-ovest.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì vedrà una giornata con cielo coperto e temperature intorno ai 18°C. Durante la notte si avrà una diminuzione della nuvolosità e delle precipitazioni, con un’umidità del 62%. Il mattino si presenterà con cielo coperto e umidità intorno al 62%, senza precipitazioni. Nel corso della mattinata il cielo si libererà leggermente, con un aumento della temperatura e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 26°C, e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La giornata si concluderà con un cielo sereno e temperature attorno ai 17°C, con un vento leggero proveniente da ovest.