Meteo BARI, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il sabato a Bari si preannuncia all’insegna del sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 25.3°C e raggiungeranno il picco di 29.1°C nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente fino a 23.5°C in tarda serata. L’umidità si manterrà intorno al 55%-72%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 e 14 km/h proveniente da diverse direzioni tra W e SW.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno al mattino e nel pomeriggio, con un leggero aumento di nuvole poco consistenti verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 22.9°C e i 37.4°C. L’umidità si manterrà tra il 20% e il 45%. Il vento soffierà prevalentemente da sud e sud-est con una velocità variabile tra 5 e 21 km/h.

Lunedì, 01 Luglio 2024

Lunedì il cielo si presenterà inizialmente sereno con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 26.2°C e i 31.3°C. L’umidità si manterrà compresa tra il 39% e il 70%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest a est con una velocità media tra 4 e 13 km/h, con picchi fino a 12 km/h in caso di copertura nuvolosa.