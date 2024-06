Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024

Il tempo a Campobasso per sabato sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 19.2°C a mezzanotte, aumentando gradualmente fino a toccare i 30.8°C alle 14:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% per gran parte della giornata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 10 km/h. Le condizioni rimarranno stabili durante la serata e la notte, con temperature attorno ai 21°C e una leggera variazione nella direzione del vento.

Domenica, 30 Giugno 2024

La giornata di domenica vedrà cielo sereno al mattino, con qualche nuvola alzatasi nel corso della notte. Le temperature inizieranno intorno ai 20.9°C a mezzanotte, raggiungendo i 32.5°C intorno a mezzogiorno e poi gradualmente calando nel tardo pomeriggio. L’umidità si attesterà tra il 28% e il 40% durante la giornata. Il vento, proveniente da sud-ovest, si intensificherà nel corso della mattinata, raggiungendo i 18 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da temperature attorno ai 20°C e da venti moderati da sud-ovest.

Lunedì, 1 Luglio 2024

La settimana inizierà con cielo sereno al mattino, con la comparsa di nubi sparse intorno alle 10:00. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C fino all’alba, per poi salire fino a toccare i 33.7°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 23.4°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà nel corso della giornata, arrivando al 64% nelle ore notturne. Il vento, proveniente da sud-ovest, si intensificherà nel pomeriggio raggiungendo i 18 km/h. La sera sarà caratterizzata da cielo coperto, temperature intorno ai 24-25°C e venti da ovest-sud-ovest.

In sintesi, il weekend a Campobasso si preannuncia soleggiato e caldo, con un aumento dell’umidità e la comparsa di nubi solo nella giornata di lunedì. Sono previsti venti moderati da diverse direzioni, che potranno influenzare la percezione delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e, se necessario, prendere le dovute precauzioni.