Meteo Catanzaro, previsioni da Sabato 29 a Lunedì 01 Luglio

Sabato, 29 Giugno 2024:

Il tempo di Sabato sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento durante la mattinata e il pomeriggio. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni con una temperatura di 23.4°C e un’umidità del 80%. Il vento soffierà con una velocità media di 14 km/h proveniente da ovest-nordovest. Nel corso della giornata, la temperatura aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 33.8°C a mezzogiorno, con un cielo parzialmente nuvoloso e una leggera brezza proveniente da ovest-nordovest. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 26-28°C e venti leggeri provenienti da ovest-nordovest.

Domenica, 30 Giugno 2024:

La giornata di Domenica continuerà con condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina si presenteranno con temperature intorno ai 22-23°C e un’umidità del 60-65%. Durante la giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 34.2°C nel primo pomeriggio, con un cielo completamente sereno e un vento leggero proveniente da ovest. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 27-29°C e venti deboli provenienti sempre da ovest.

Lunedì, 01 Luglio 2024:

Lunedì si prevede un’altra giornata di sole e cielo sereno. Le prime ore della mattina inizieranno con temperature di circa 25°C e un’umidità del 65-70%. Durante la giornata, le temperature saliranno fino a 33.2°C con un cielo completamente sereno e un vento leggero proveniente da ovest-nordovest. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 24-28°C e venti deboli provenienti da sud-sudest.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano quindi condizioni stabili e soleggiate con temperature in aumento, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo.